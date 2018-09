Assessor de António Costa recebe taxistas ainda hoje

Hoje às 15:47, atualizado às 16:09 Facebook

O assessor económico do primeiro-ministro vai receber, esta segunda-feira, um grupo representante dos taxistas em protesto há vários dias em Portugal.

Recorde-se que os taxistas continuam hoje o sexto dia de protestos com concentrações em Lisboa, Porto e Faro contra a entrada em vigor, em 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.

Cerca de meio milhar de taxistas desfilaram hoje desde os restauradores até à Praça do Comércio, em Lisboa, gritando por uma resposta do primeiro-ministro, permanecendo agora em vigília. "Costa, urgente, ouve o presidente", foi um dos principais gritos de ordem do percurso que levou cerca de 45 minutos a fazer, desde os Restauradores até à Praça do Comercio, onde se encontra instalado o gabinete provisório de António Costa.

Minutos depois de a comitiva chegar à Praça do Comércio, os presidentes da ANTRAL e da Federação Portuguesa do Táxi, Florêncio Almeida e Carlos Ramos, respetivamente, foram chamados ao gabinete de António Costa, onde vão ser recebidos por um dos seus assessores para a área económica, Diego Serra Lopes.

Para quarta-feira está agendada uma nova marcha até à Assembleia da República, coincidindo com a presença do ministro do Ambiente, que tutela o setor, no plenário.

Inicialmente, os representantes dos taxistas exigiam que os partidos fizessem, junto do Tribunal Constitucional, um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma, uma exigência que não foi acolhida pelos grupos parlamentares.

Na sexta-feira, o processo teve um desenvolvimento, com o PCP a pedir a revogação da lei, uma decisão que os taxistas consideram estar no "caminho correto", mas que ainda não é suficiente.

As associações de taxistas foram recebidas no sábado pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República e decidiram manter o protesto, até serem recebidos pelo primeiro-ministro.

Depois do encontro, a delegação de representantes dos taxistas, encabeçada pelos presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, entregou uma carta no gabinete do primeiro-ministro no Terreiro do Paço, em Lisboa, a pedir uma intervenção com urgência para resolver as suas reivindicações.