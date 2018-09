Assinado acordo de parceria entre JN e Folha de S. Paulo

Carla Sofia Luz 01 Junho 2018 às 17:47 Facebook

A Global Media Group, GMG, assinou, esta sexta-feira à tarde, no Porto, um acordo de parceria com os grupos de comunicação brasileiros Folha de S. Paulo e Rede Bandeirantes.

A assinatura teve lugar no Palácio da Bolsa, no Porto, durante a conferência evocativa dos 130 anos do Jornal de Notícias, publicação que faz parte da Global Media Group.

Paulo Rego, vice-presidente da GMG, afirmou que o objetivo é "trocar e internacionalizar conteúdos", e lembrou que Global Media Group já tem parcerias com empresas de comunicação em Angola e Macau, entre outras latitudes, e que "em breve chegará a Cabo Verde".

Também Timor-Leste e Moçambique farão parte das parcerias.

Paulo Rego acrescentou que a plataforma poderá ainda ser utilizada para "realizar eventos", do tipo da conferência que decorre esta sexta-feira, mas "noutras cidades", assim como "trocar ideias de negócio".

Na assinatura do acordo com a Folha de S. Paulo e a Rede Bandeirantes, do Brasil, estiveram Daniel Proença de Carvalho, Kevin Ho, Vítor Ribeiro, António Manuel Teixeira Mendes e Paulo Saad.