Assinaturas para destituir Rio em marcha. Montenegro pode avançar

Já há assinaturas suficientes para a convocação de um Conselho Nacional extraordinário para a destituição de Rui Rio. Luís Montenegro pode avançar em breve com candidatura à liderança do PSD.

O número mínimo de assinaturas para avançar com este processo é de 33. De acordo com o jornal "Expresso", os críticos de Rui Rio já têm as assinaturas necessárias para obrigar à convocação de um Conselho Nacional.

Segundo o mesmo jornal, Luís Montenegro estará a ultimar o anúncio de que se vai candidatar à liderança do PSD. O ex-líder parlamentar do PSD anunciou na quarta-feira que em breve faria uma declarações sobre a situação do partido.

O "Expresso" diz que Montenegro tem sido pressionado por deputados, dirigentes distritais, de concelhia e autarcas para avançar contra Rui Rio.

Apesar de inicialmente ter recusado os reptos que lhe foram lançados, Montenegro estará agora disponível para avançar contra Rui Rio.