Assis: "Anestesiaste o PCP e o BE e isso foi muito bom para Portugal"

Francisco Assis que, desde a primeira hora se opôs à "Geringonça", não mudou de opinião. Apesar de reconhecer que muito do pior que tinha antecipado acabou por não se concretizar, o militante disse que nas próximas eleições o partido "deve aspirar a ganhar, seja com maioria absoluta ou relativa" porque aí recuperará "a centralidade da vida política" e governará sozinho.

"Nunca fui a favor da solução mas isso nunca fez de mim um inimigo do PS ou um homem afastado do PS", disse Francisco Assis. "Não mudei de opinião. Há porém uma coisa que devo reconhecer: algumas das minhas expectativas mais negativas não se concretizaram e isso deve-se à capacidade de liderança de António Costa", reconheceu Assis. E foi ainda mais longe nos elogios.

"Imagina o grande primeiro-ministro que podes ser"

"Eu sei que não vamos estar de acordo, nem estás em condições de dizer que estás de acordo mas tu, António Costa, anestesiaste o PCP e o Bloco de Esquerda e isso foi bom para Portugal. Foi muito bom para Portugal", considerou Assis, arrancando gargalhadas e palmas dos delegados.

Falando diretamente ao secretário-geral, Assis continuou: "És um bom primeiro-ministro, mesmo no contexto da gerigonça. Imagina o grande primeiro-ministro que podes ser sem esta limitação".

Reconhecendo as dificuldades de obter uma maioria absoluta no sistema eleitoral, Assis disse que não seria "sério" pedi-la mas disse que o partido "deve aspirar a ganhar, seja com maioria absoluta ou relativa, porque ganhando ocupamos a centralidade da vida política nacional".

E "o PS deve promover governar sozinho com disponibilidade para falar com a sua esquerda e com a sua direita. Não deve ter a autonomia política e estratégica limitada por nenhum entendimento preferencial seja com partidos situados à nossa esquerda ou à nossa direita. O PS tem condições para governar sozinho".