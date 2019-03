Assunção Cristas pede desculpa a Isabel Moreira por mensagem obscena

Hoje às 11:40, atualizado às 11:45 Facebook

"Repudio em absoluto qualquer comentário de ódio". Reage assim a líder do CDS-PP à mensagem homofóbica e obscena que um membro do seu partido terá enviado à deputada socialista Isabel Moreira.

"O CDS pauta-se pelo respeito de todas as pessoas e de todos os pontos de vista e condena comentários deste teor. Apesar de só vincular o próprio, não posso deixar de lamentar profundamente o sucedido e pedir desculpa à Isabel Moreira" - escreveu Assunção Cristas no Twitter, na noite de sexta-feira.

Em causa uma mensagem que a deputada terá recebido de Armindo Leite, elemento da comissão política concelhia do CDS-PP de Barcelos. "És uma vergonha,***, mata-te", pode ler-se na mensagem privada no Facebook enviada na sexta-feira.

"Tenciono continuar por aqui, Armindo sexista, homofóbico, criminoso e cobarde", reagiu Isabel Moreira na mesma rede social. "Há mais, mas muito mais como eu. Toda uma multidão do lado da liberdade e da igualdade", sublinhou a deputada socialista.

Entretanto, Isabel Moreira agradeceu "a reação decente de Assunção Cristas: repudiar o ódio é um imperativo democrático. A nossa democracia está sempre em construção e todas as pessoas e instituições têm responsabilidades nesse processo. Espero que este episódio permita um debate no próprio CDS sobre o que temos que fazer para erradicar a homofobia e o ódio com base nos vários preconceitos que nos limitam enquanto sociedade. Liderança é saber repudiar o ódio e continuar a trabalhar para o recusar na democracia que é de todas e de todos nós".