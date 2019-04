Aeroporto de Lisboa reabriu após rebentamento de pneu de avião

Hoje às 13:17 Facebook

As aterragens e as descolagens no Aeroporto de Lisboa estiveram suspensas ao final da manhã, depois de se ter registado o rebentamento de um pneu de um avião, disse fonte da NAV -- Navegação Aérea de Portugal.

Segundo a mesma fonte, na pista ficaram pedaços de pneu, o que implicou o seu encerramento temporário, mas a situação já foi resolvida, com aterragens e descolagens a regressarem à normalidade. Segundo o site da ANA, o primeiro movimento após a reabertura foi um voo da KLM para Amesterdão, que partiu às 13.21 horas.

Fonte aeronáutica disse à Lusa que alguns voos divergiram para outros aeroportos.

Contactada pela Lusa, a ANA - Aeroportos de Portugal confirmou que "foram detetados restos de pneu na pista" e que, "por motivos de segurança, se procedeu ao seu encerramento", tendo a pista sido objeto de limpeza e inspeção.