Atestar o depósito fica mais caro 190 euros por ano

A gasolina custa agora mais 8,1 cêntimos por litro do que na última semana de 2018. Um condutor que tenha necessidade de atestar um depósito de 45 litros todas as semanas acabará por gastar mais 190 euros no espaço de 12 meses.

Fazendo o mesmo exercício para o gasóleo, que encareceu 5,5 cêntimos naquele período, conclui-se que o custo anual acrescido será de quase 130 euros.

Utilizando-se a medida de 45 litros para um depósito, a capacidade do automóvel ligeiro de passageiros mais vendido em Portugal, consegue-se entender o alcance mais exato das variações de preços dos combustíveis no bolso das famílias.