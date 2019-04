Ator da "Casa de Papel" canta "Grândola Vila Morena"

Hoje às 17:49 Facebook

O ator Pedro Alonso, que na séria "Casa de Papel" interpreta a personagem Berlín, comemorou o 25 de abril, a cantar a famosa música "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, e umas das senhas usada na revolução em Portugal.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da Netflix Portugal, que também dedica a fotografia de capa à Revolução do 25 de abril. "Pela liberdade, sempre", diz o ator no final do vídeo em que aparece a segurar um cravo vermelho.

O ator chegou a viver em Lisboa e foi na capital portuguesa que deu os primeiros passos nomo ator.

O regresso do Professor, Tóquio, Rio, Denver e companheiros está marcado para 19 de julho, em exclusivo na Netflix. Além destas personagens que cumpriram com sucesso a missão de assaltar a fábrica de dinheiro, também se sabe que Berlim está de volta.