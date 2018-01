Atrasos ditam fecho de cantinas sociais

JOANA AMORIM Hoje às 00:30 Facebook

Segurança Social informou "em cima da hora" da renovação dos protocolos. Distribuição de cabazes também está atrasada.

A demora no envio de informação pelo Instituto da Segurança Social (ISS) quanto à renovação, ou não, do protocolo de cantinas sociais fez com que algumas tenham desistido de disponibilizar refeições aos mais carenciados. A lógica de redução mantém-se, tendo em conta a decisão do Governo de transição para o programa de distribuição de cabazes alimentares. E também aí há atrasos.

