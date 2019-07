Atrasos nas encomendas fazem disparar queixas contra os CTT no verão

Ana Marcela Hoje às 08:46 Facebook

Desde abril que 90% das compras que Vítor Sousa faz em sites chineses não lhe chegam a casa e aponta o dedo aos CTT. É uma das 3632 reclamações recebidas pelo Portal da Queixa desde o início do ano e que tornam os Correios o "campeão" das reclamações no portal do consumidor.

Só num mês, de 17 junho a 17 julho deste ano, deram entrada 936 queixas, uma subida de 34% face às 699 registadas no mesmo período de 2018. Os CTT admitem "constrangimentos" com a entrega de encomendas, bem como um eventual impacto "na dimensão e estabilidade das equipas" com o período de férias.

Problemas com as encomendas internacionais representam quase metade (48%) das mais de três mil reclamações no Portal da Queixa. "Os CTT têm sentido constrangimentos devido a expedições irregulares de e-commerce, sobretudo internacional, nomeadamente com o aumento de compras realizadas em sites chineses", admite fonte oficial dos CTT ao JN/Dinheiro Vivo.

