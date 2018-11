Atualização dos escalões do IRS chumbada no parlamento

Hoje às 22:52 Facebook

As propostas do CDS e do PCP de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que previam a atualização dos escalões do IRS à taxa de inflação no próximo ano foram chumbadas no parlamento.

As duas propostas foram votadas em conjunto e chumbadas com os votos contra do PS e abstenção do PSD, obtendo os votos favoráveis do PCP e do CDS.

A tabela de Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares (IRS) que irá vigorar em 2019 será, assim, a que se encontra atualmente em vigor, não sofrendo sequer uma atualização com base na inflação prevista.

Uma situação que poderá prejudicar os contribuintes que tenham rendimentos próximos dos limites de cada escalão e que, tendo aumentos salariais, passem para o escalão superior, vendo a sua tributação agravada.