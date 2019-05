Aumentam os ataques de cães perigosos

Rogério Matos Hoje às 08:55 Facebook

PSP e GNR registaram um total de 1359 mordeduras de cães em 2018, mais 170 do que no ano anterior. Veterinários criticam falta de responsabilidade dos donos.

Houve, em média, quatro ataques de cães a pessoas por dia em 2018. As autoridades policiais registaram 1359 participações de mordeduras de cães ao longo do último ano, um aumento face a 2017, quando foram registados 1189 ataques. As participações deram-se maioritariamente em áreas urbanas, da responsabilidade da PSP (1043) e 316 na área da GNR.

De acordo com os dados providenciados pelas autoridades ao JN, em 2019 há uma tendência para manutenção dos números de ataques de cães. No primeiro trimestre deste ano, registaram-se já 282 ataques, 237 pela PSP e 51 pela GNR. No mesmo período de 2018, houve 288.