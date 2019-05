Aumentam queixas contra agências imobiliárias

Marta Velho Hoje às 11:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Tiago e Joana decidiram comprar casa. Contactaram uma das maiores imobiliárias do país. E ganharam uma dor de cabeça.

"Vimos uma casa de que gostámos, na localização que queríamos e fizemos uma proposta que foi aceite. Deixámos um sinal de 2500 euros como prova de boa-fé, tratámos do assunto com o banco, pagámos - do nosso bolso - uma avaliação ao imóvel. E no dia anterior ao contrato promessa de compra e venda, ligaram-nos a dizer que a casa, afinal, ia ser vendida a outra pessoa", recorda Tiago, que não tem dúvidas sobre o que aconteceu. A concretização do negócio iria implicar uma partilha de comissões entre agentes imobiliários. "A outra agente não quis partilhar a comissão, por isso, ignorou o que estava acordado e foi procurar outro comprador".

O caso não é único. No Portal da Queixa existem mais de uma centena de situações semelhantes. Entre 7 de junho de 2018 e 7 de maio de 2019, foram inseridas 160 reclamações contra agências imobiliárias. É uma subida de 20% em relação ao período homólogo. A maioria está relacionada com falhas nos compromissos assumidos (44%). Há também queixas por falta de interesse na venda ou arrendamento (20%), criando entraves à concretização dos negócios, e por não devolução de caução (20%).

Os números de queixas à Deco são bem expressivos. Em 2017, a associação de defesa do consumidor recebeu 595 reclamações contra empresas do ramo. Esse valor passou a 649 em 2018.

"Como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais, e o imobiliário não é exceção. Infelizmente, há agentes que põem em causa a seriedade da profissão, algo que se torna mais notório num período em que as dinâmicas do mercado têm promovido o aumento dos profissionais", assume Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.

Tiago e Joana não vão desistir de ver a sua situação resolvida. Já têm casa nova, mas querem que a agência assuma as consequências do prejuízo que lhes causou. "Podemos ter de gastar mais 100 ou 200 euros com um advogado, mas vamos até ao fim".

Resoluções

No ano passado, só 24 reclamações contra imobiliárias tiveram resposta no Portal da Queixa. E apenas nove foram dadas como resolvidas. Representam 38% e 14% do total.

Quantos registos?

Existem 6757 mediadoras registadas no Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, o órgão que regula o setor.