Aumentos ilegais nos transportes vão dar multa

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes tem em curso processos sancionatórios relativos a operadores de transportes públicos que, na atualização dos preços dos passes e bilhetes em 2018, excederam os valores máximos permitidos ou não cumpriram com as formalidades exigidas por lei.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes encontrou aumentos de "cerca de 4%, sobretudo em bilhetes simples", que correspondem a quase o dobro do permitido por lei (2,5% no máximo, com uma média global de 2%).

