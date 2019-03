Autarca do PS recebeu mais de um milhão em contratos

Delfim Machado Hoje às 13:48 Facebook

O presidente da Junta da União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente, em Guimarães, recebeu mais de um milhão de euros de ajustes diretos provenientes de entidades públicas lideradas pelo PS local.

Ao que tudo indica, todos os procedimentos são legais, mas o último ajuste, de 180 mil euros, foi alvo de um reparo por parte do líder da Oposição, quinta-feira, à margem da reunião de Câmara.

São quase todos contratos de pequena monta, feitos por ajuste direto, no total de 1 107 260 euros. Os 31 ajustes diretos para obras constam do portal "base.gov" e foram todos entregues nos últimos dez anos à empresa Terraplanagens Falcão, Lda, de Bruno Oliveira. O sócio-gerente da empresa é também presidente da Junta, eleito pelo PS de Guimarães, partido que lidera todas as entidades públicas que lhe fizeram os ajustes diretos.