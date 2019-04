Autarca e deputado socialista advertido para não usar Facebook

Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:09 Facebook

CNE trava publicações de deputado e autarca do PS. É a primeira decisão de "lei da rolha".

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) ordenou a João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar do PS e presidente da Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso (Vila Nova de Gaia), que se abstenha de usar as redes sociais para publicitar qualquer tipo de obra ou evento até às eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam a 26 de maio. O órgão de fiscalização eleitoral concluiu que o autarca usou as redes sociais para promoção política. Porém, o socialista nega tal intenção e lamenta a "interpretação radical da lei".

A decisão, apurou o JN, transformou-se na primeira advertência que a CNE faz a políticos à luz da legislação da cobertura jornalística das eleições, apelidada de "lei da rolha" por proibir os órgãos e entidades do Estado de publicitar obras, eventos ou programas. Mas esteve longe de ser consensual.