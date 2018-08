Autarcas de Terras de Bouro, Vila Verde e Amares juntos contra nova ETAR

Sandra Freitas 17 Maio 2018 às 10:47 Facebook

Os presidentes dos municípios de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde reuniram-se, esta manhã, para tomar uma posição pública contra o projeto de construção de uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), na margem do rio Homem, na freguesia de Souto, concelho de Terras de Bouro.

Os autarcas não concordam com o projeto da "Águas do Norte" - a quem vão pedir uma reunião. Além de entenderem que "põe em causa a valorização ambiental das margens do rio Homem", a nova ETAR não cumprirá "com o que estava estipulado, que passava por ligar diretamente os efluentes provenientes de várias freguesias de Terras de Bouro, Amares e Vila Verde, à estação de Tratamentos de Águas Residuais do Cávado-Homem", em Cabanelas, concelho de Vila Verde, inaugurada em junho de 2014.

O equipamento, que custou cerca de oito milhões de euros, destina-se a servir uma população de cerca de 50 mil habitantes dos três concelhos. "A concretização deste investimento sempre foi sustentada na necessidade de eliminar pequenas ETAR"s que, implantadas ao longo deste território, se revelaram como potenciais focos de poluição, nomeadamente do rio Homem", sustentam os autarcas.

Mais ainda, os responsáveis lamentam que a ideia de uma nova ETAR para Souto surja numa altura em que já foi construído um intercetor na ponte de Caldelas, com ligação à ETAR de Cabanelas, e em que falta apenas a ligação de Souto a Caldelas, numa extensão de cerca de seis quilómetros.

A hipótese de uma nova ETAR, também, já colocou a população de Souto e Oriz, em Vila Verde, em sobressalto, porque temem maus cheiros e o impacto da infraestrutura nas zonas fluviais que são usadas para lazer.