Câmaras querem abrir e gerir centros de saúde até à meia-noite

Áreas metropolitanas pretendem assumir gestão e especialidades no âmbito do pacote descentralizador a propor ao Governo

As áreas metropolitanas (AM) do Porto e de Lisboa vão propor a António Costa que os autarcas possam decidir os horários dos centros de saúde e que sejam alargados até à meia-noite, no âmbito de uma gestão municipal do funcionamento destas unidades. A medida consta do pacote de descentralização que dominará hoje uma cimeira conjunta em Gaia e, segundo o autarca anfitrião e líder metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, as propostas já foram "consensualizadas" entre as AM para serem apresentadas a 27 de março ao primeiro-ministro.

