Autarcas zangados por terem de cortar fitas sem publicidade

A "proibição" de publicitar a inauguração de obras, para cumprir até às europeias, acirrou ânimos, embora haja autarquias que a ignoravam.

A nota da Comissão Nacional de Eleições (CNE) a proibir a publicidade institucional de atos, programas, obras ou serviços, até às eleições europeias, já está a dar que falar no meio autárquico. O presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela, até já mandou adiar a inauguração de uma avenida. O de Aveiro, Ribau Esteves, fez saber que vai suscitar a intervenção do presidente da República, porque "este intervalo na democracia é inaceitável". Outros qualificam a nota de "aberração" e há ainda quem, simplesmente, ignorava a sua existência.

No documento, que resulta de uma lei criada pela maioria PSD/CDS em 2015, é explicado que "o fundamento da proibição" se prende com "deveres de neutralidade e imparcialidade a que as entidades públicas se encontram sujeitas". Pretende-se "impedir que, em resultado da promoção de órgãos ou serviços (... ), possam ser objetivamente favorecidas algumas candidaturas em detrimento de outras", lê-se na circular emitida pela CNE, na quarta-feira.