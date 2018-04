Autoridade Marítima lembra que mar é de inverno

Hoje às 00:36 Facebook

Twitter

A Autoridade Marítima Nacional alertou hoje para a necessidade de comportamentos de segurança nas praias e zonas costeiras, lembrando que apresentam "risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima" dos últimos tempos.

Num comunicado em que reforça o alerta para cuidados a ter nas praias e zonas costeiras, a Autoridade Marítima Nacional frisa que é importante ter em conta "que o mar nesta época do ano é ainda um mar de inverno".

O comunicado foi divulgado hoje, quando há, como se reconhece no documento, uma melhoria das condições meteorológicas e a meio de um fim de semana prolongado da Páscoa, quando muitas pessoas procuram as zonas balneares.

"A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha reforçaram a vigilância das zonas costeiras. Este reforço visa um incremento no patrulhamento, prevenindo eventuais situações de risco, incidindo em particular nas praias que nesta altura da Páscoa registam uma maior afluência", lê-se no comunicado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um domingo de Páscoa sem chuva no continente e o céu com algumas nuvens, com temperaturas máximas que podem chegar aos 22 graus no Alentejo e aos 19 no Algarve. A chuva deve regressar na segunda-feira.