Autotestes ao VIH já estão à venda nas farmácias 

Marca que permite diagnóstico do VIH no domicílio já se registou no Infarmed. O objetivo é chegar a mais população e garantir que há seguimento no Serviço Nacional de Saúde.

Os testes ao VIH já podem ser comprados na farmácia e feitos em casa, à semelhança de um teste de gravidez. O Infarmed recebeu o registo da primeira marca a querer comercializar um teste de autodiagnóstico em Portugal e as farmácias e parafarmácias estão, desde a semana passada, a encomendar os dispositivos. O autoteste custa entre 20 e 25 euros. Também vai ser possível comprá-lo sem sair de casa, no site da Associação Abraço.

O Infarmed confirmou que a Mylan, uma das marcas que comercializam autotestes ao VIH, se registou. Há outras a vender no estrangeiro, mas esta foi a primeira e única, para já, a manifestar interesse no mercado português. Algumas farmácias já fizeram encomendas e, na próxima semana, muitas terão os autotestes à venda. Por ser de venda livre, o preço vai variar entre os 20 e os 25 euros. "Cada vez mais se fala de uma política de saúde de proximidade e, no âmbito do VIH, já atingimos as metas preconizadas no programa das Nações Unidas: temos 90% dos infetados diagnosticados. Mas queremos aumentar", afirma a secretária de Estado da Saúde. Raquel Duarte admite que a venda de testes de autodiagnóstico ao VIH é mais uma alternativa para fazer a deteção, só que esta permite fazer o teste "de forma anónima e autónoma" em casa, o que dá para chegar a outro tipo de população.