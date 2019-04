Avião espanhol andou três horas às voltas junto às Berlengas

Nuno Miguel Ropio Ontem às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um avião da Força Aérea espanhola, que sobrevoou durante algumas horas em círculo a zona das Berlengas, deixou em alerta os seguidores dos sites de monitorização de voos em tempo real, esta segunda-feira à tarde. Além de julgarem que se tratava de um caso idêntico ao problemático voo da Air Astana, há cinco meses, o avião surgia identificado como uma presença militar de Singapura.

O avião do "El Ejército del Air", a força aérea espanhola, sobrevoou a zona das Berlengas repetidamente em círculos, registados nos radares nacionais, a mais de 20 mil pés [cerca de seis quilómetros do solo], esta segunda-feira à tarde, provocando um enorme mistério do que se estaria a passar.

A aeronave, um Airbus, surgiu nos sites de monitorização de voos com a sigla CASA336, identificada como um A330 da Força Aérea de Singapura, sobre uma área a nordeste do arquipélago das Berlengas. A origem identificada era a de Madrid, para onde voltou já ao final da tarde, em linha reta.

Ao JN, fonte oficial da NAV (Navegação Aérea de Portugal), entidade que que gere o tráfego aéreo, assegurou que o voo em causa não se tratou de uma situação grave e que a aeronave esteve cerca de três horas a sobrevoar um espaço militar nacional.

Confrontada com a rota do aparelho, a Força Aérea Portuguesa (FAP) adiantou que, apesar da identificação associada a Singapura, o avião pertence à força aérea de Espanha e levantou da Base Aérea de Torrejón de Ardoz, perto de Madrid, ao início da tarde, rumo a Portugal para participar num exercício comum com a FAP, que "durou duas a três horas".

A ação consistiu no abastecimento em voo dos F-16 da FAP, através de mangas de ligação entre o avião espanhol e os portugueses. Até porque, explicou a mesma fonte da Força Aérea, Portugal não tem nenhum avião de abastecimento com as características do espanhol.

Sobre o facto de o aparelho ter surgido nos radares com a indicação de se tratar de um A330 da Força Aérea de Singapura, a FAP admite que a aeronave espanhola poderá ter assumido o registo de voo em questão durante a deslocação desde Madrid.

Recorde-se que, no passado mês de novembro, um avião da Air Astana, do Cazaquistão, declarou emergência em Lisboa e aterrou em Beja, com seis ocupantes a bordo.