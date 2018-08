Aviso para tempo quente em quatro distritos do continente e Madeira

Hoje às 07:52 Facebook

Quatro distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Castelo Branco, Évora, Beja e Setúbal e o arquipélago da Madeira vão estar sob aviso amarelo até às 21 horas desta sexta-feira devido ao tempo quente.

O IPMA prevê, para esta quinta-feira, no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã e vento em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado no litoral oeste a partir do início da tarde, com rajadas até 60 quilómetros por hora.

Nas terras altas, vento soprará moderado a forte de norte, sendo de nordeste no interior Norte e Centro até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 14 graus (Bragança, Braga e Porto) e os 24 (em Faro) e as máximas entre os 25 (em Aveiro) e os 38 (em Évora).

Para a Madeira, o IPMA prevê céu pouco nublado e vento fraco a moderado de nordeste.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 23 e os 29 graus.