"Babyboom" no primeiro semestre do ano

Nasceram mais 352 bebés até junho. A subida foi expressiva em Setúbal. Face ao ano passado, registaram-se menos 16 óbitos de bebés com menos de um ano.

É, duplamente, uma boa notícia. No primeiro semestre deste ano nasceram mais bebés, mas também morreram menos. No primeiro caso, mantém-se a tendência, iniciada no ano passado, de subida, apesar de ténue, da natalidade. No segundo, inverte-se o cenário registado em 2018, quando se verificou um aumento da taxa de mortalidade infantil.

De acordo com os dados facultados ao JN pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), nos primeiros seis meses deste ano houve mais 352 recém-nascidos a fazerem o teste do pezinho, o que representa um aumento de 1% face a igual período do ano transato. São 42 138 nascimentos, 30% dos quais na capital.

