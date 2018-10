Bacalhau comanda os gostos nas mesas das Forças Armadas

A.C. Hoje às 18:58 Facebook

À segunda-feira, na Marinha, manda a tradição, é dia de bacalhau. Com 1001 receitas, o "fiel amigo" facilita a diversidade alimentar, encaixa nas preocupações de equilíbrio nutricional que norteiam as novas ementas das Forças Armadas, é apreciado pela generalidade dos militares e contribuiu para uma refeição que ajuda a elevar o moral.

"Na Marinha, estão enraizados alguns hábitos e tradições navais, nomeadamente as ementas de bacalhau à segunda-feira", esclarece a Armada. À proa das preferências, está o bacalhau à Brás. Desfiado, passado em cebolada, com batatas fritas, ovo, um cheirinho de salsa e decorado com azeitonas, é "um prato muito apreciado fazendo com que seja bastante utilizado em eventos e cerimónias".

Em terra, o bacalhau, em formatura com as sardinhas, é também um dos preferidos nas fileiras do Exército, mas a é carne que marcha com mais gosto. "As ementas com mais aceitação são o Cozido à Portuguesa, Arroz de Pato e Frango no Churrasco", informou o Gabinete de Relações Públicas do Exército.

Por ar, terra e mar, há um "inimigo" comum na mesa dos três ramos das Forças Armadas. "As ementas que têm menor aceitação são as de peixe, principalmente a de peixe cozido", adianta a Força Aérea (FA), que não tem dados específicos sobre a comida que mais agrada aos ases dos céus. "Está projetado um inquérito sobre o grau de satisfação dos utentes das messes da FA que poderá avaliar essa preferência", revela, em resposta enviada por email ao JN.

No Exército, foram riscados do mapa gastronómico "pratos menos apelativos, introduzindo-se novas ementas como foi o caso recente da Lasanha de Atum ou os Medalhões Porco com Ananás". A solha foi uma das vítimas, extraída do Plano de Ementas por uma força conjunta: "A preocupação de ir adaptando as refeições às preferências manifestadas e o objetivo de reduzir o desperdício de alimentos", esclarece o Exército.

Três refeições por dia e um reforço consoante as necessidades

As ementas variam consoante o ramo das Forças Armadas. Na Marinha, parecem mais elaboradas, com pratos como "Sopa à Andaluzia", "Bife à Flamenga" ou "Arroz de Maruca à Âncora", segundo o menu facultado ao JN e que esteve em vigor na semana de 8 a 14 de outubro na fragata NPR D. Francisco de Almeida, que aportou na base naval do Alfeite.

Na Força Aérea, o "Arroz feliz de alheira" destaca-se na ementa da semana de 15 a 19. O resto do menu é mais tradicional nas três refeições diárias, pequeno-almoço, almoço e jantar. À alvorada, pão, café, leite e manteiga, à antiga portuguesa, têm a companhia de cereais, ovos e bacon, queijos e iogurte. Ao almoço, o prato de dieta e o normal voam em formação ordenada: os filetes de pescada com salada russa viram saudáveis no forno, enquanto a grelhada mista de carnes com batata frita e migas de couve é substituída por um hambúrguer grelhado acompanhado com massa. Frango de churrasco é transversal, seja normal ou dieta (sem bater a pala às batatas fritas). A sobremesa é essencialmente fruta, com um doce ocasional.

Na Marinha, há rancho melhorado às quintas-feiras e domingos, com bife e sobremesa doce. O dia pode variar, por razões operacionais. As refeições são acompanhadas por vinho, sumo ou água. No ar, como em terra, "as ementas são elaboradas atendendo a princípios de ordem nutricional, de acordo com a atividade média do pessoal em serviço e certificadas por uma Dietista", esclarece a FA.

"Foi revista a quantidade de sal" a pensar na saúde dos militares, adianta o Exército. Regras do Plano de Ementas, elaborado por uma Técnica Nutricionista, que determina a ementa que vai ser confecionada, em cada dia do ano, em todas as unidades do território nacional. Este plano é constituído por pequeno-almoço, almoço e jantar, podendo ter "suplementos alimentares (reforço noturno, esforços contínuos e esforços violentos) consoante a atividade operacional diária de cada militar".

Previsto para situações que carecem de requisitos alimentares especiais, em que os militares sejam sujeitos a "esforços físicos violentos ou a esforços físicos ou intelectuais contínuos", o suplemento, na Marinha, é feito à base de café, leite, pão e queijo e presunto.

Dieta mediterrânica é a base da alimentação

A dieta mediterrânica norteia a elaboração dos menus das Forças Armadas. Sujeitas a critérios rigorosos e com orientações nutricionais de base, as ementas das cozinhas militares acompanham as tendências. "A dieta alimentar tem sofrido algumas alterações ao longo dos anos, tendo sido introduzidas novas ementas, nomeadamente lacto-vegetarianas", atira a Força Aérea, que atualizou a comida com "géneros alimentares, como a batata-doce, beterraba, beringela, rebentos de soja, tofu", entre outros.

Em terra firme, também se marcha em formação com as novas exigências e tendências. "Nas refeições de almoço e jantar existe a oferta de prato Normal ou prato Dieta", informa o Exército. "Numa análise às últimas três décadas constatam-se bastantes alterações nas ementas, nomeadamente a redução de Hidratos de Carbono e Gorduras (Ex: Dobrada com Feijão), passando a integrar pratos com mais vegetais e saladas", acrescenta.

"O exemplo mais recente de adaptação a novas tendências é a adoção de ementas vegetarianas", diz a Marinha. "Ao longo dos anos têm sido efetuadas diversas alterações", que passam, por exemplo, "por ajustes" às quantidades individuais, "pela substituição de gorduras animais por gorduras vegetais, oferta de apenas uma fonte de Hidrato de Carbono em cada prato", acrescenta a Armada, alertando para "as restrições que são naturalmente impostas pela vida a bordo de uma Unidade Naval".

A alimentação em missões de combate pela paz

Até 30 de setembro, a Marinha deu 14 voltas ao Mundo. Foram 268865 milhas náuticas, feitas de 31838 horas de navegação, distribuídos, por toda a frota, em 4139 dias de mar . "A alimentação é um fator de forte de motivação e consequentemente com reflexos na produtividade, especialmente nas Unidades Navais / Submarinos e ainda com maior preponderância em missões prolongadas. Nestas situações existe uma preocupação acrescida de tentar manter os níveis de satisfação da guarnição elevados com a alimentação, sem nunca esquecer o equilíbrio nutricional", explica a Marinha.

Botas no chão, filosofia idêntica. Conscientes de que "a qualidade da alimentação pode afetar significativamente o moral das tropas, principalmente das Forças em missão no estrangeiro", o Exército esclarece que "os respetivos Comandantes poderão determinar pontualmente o reforço/melhoria da alimentação sempre que necessário ou que as circunstâncias o aconselhem".

Em missões mais pacíficas é mais fácil zelar pela alimentação, mas quando a manutenção de paz implica cenários de guerra, como são os casos recentes das campanhas na República Centro Africana ou no Afeganistão, os militares socorrem-se das rações de combate. Um saco com cerca de 2800 calorias de conforto alimentar enraizado na gastronomia portuguesa, com pratos tão típicos como jardineira, rancho ou sardinhas em conserva.

Segundo o Exército, as refeições de combate são desenvolvidas tendo em conta a nossa tradição alimentar. Apesar das limitações, "os frutos secos, a fruta desidratada, a oferta de peixe enlatado" aproximam esta refeição do padrão alimentar mediterrânico", acrescenta a Marinha.

"Na constituição das rações de combate, existe uma constante preocupação com o fator nutricional e também com o fator conforto/motivação destas refeições, que são tomadas normalmente em condições adversas", adianta a Marinha.

A pensar nas situações de combate, as rações de combate deixaram de ter latas. Os alimentos são conservados em sacos prontos a aquecer que dispensam o "fogareiro" metálico, que funcionava com acendalhas, para adotar o mesmo método do exército americano - um reagente químico que em contacto com a água produz calor para cozinhar o prato principal.

Uma ração de combate na Marinha compreende refeições para 24 horas - pequeno-almoço, almoço, jantar e complemento alimentar. Com uma validade compreendida entre os 18 e 24 meses, as rações de combate são concebidas para serem transportadas e consumidas pelos militares nas funções que lhes são atribuídas, seja missões de instrução, humanitárias e de manutenção de paz, acrescenta a Força Aérea.