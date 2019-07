Baixar a carga fiscal é "imperativo nacional", defende Rui Rio

Hoje às 17:34, atualizado às 18:06 Facebook

O presidente do PSD, Rui Rio, comprometeu-se, esta terça-feira, a reduzir a carga fiscal na próxima legislatura caso vença as eleições, sendo o aumento do investimento público outra das apostas para dar aos portugueses "melhor emprego e melhores salários".

Em conferência de imprensa na sede do PSD, em Lisboa, o presidente social-democrata, Rui Rio, apresentou as linhas gerais do quadro macroeconómico para 2019-2023, que serve de base ao programa eleitoral do partido para as eleições legislativas de outubro, cujas medidas concretas serão depois apresentadas.

Rui Rio remeteu para uma conferência de imprensa na sexta-feira a apresentação das medidas fiscais em concreto, mas comprometeu-se com medidas "concretas que reduzem os impostos das pessoas e das empresas".

No documento que serve de suporte à conferência de imprensa, o mote é "uma economia capaz de criar melhor emprego e pagar melhores salários", sendo o equilíbrio macroeconómico, o crescimento sustentável assente em exportações e investimento, o reforço da poupança e a redução da carga fiscal os quatro principais pilares propostos pelo PSD.

Segundo o quadro económico do PSD, a redução gradual da carga fiscal será de 1,5 pontos percentuais ao longo da legislatura, o que equivale a cortes de impostos de 3,7 mil milhões de euros nos quatro anos da próximo Governo.