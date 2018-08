Baixas médicas disparam 32% em quatro anos

ALEXANDRA FIGUEIRA 15 Maio 2018 às 00:39 Facebook

As baixas médicas aumentaram cerca de 30% em quatro anos. As ausências de curta duração justificam aumento. O emprego só subiu 7,4%.

Há quatro anos que o número de pessoas de baixa está a crescer: em 2017, 629 mil trabalhadores pediram o subsídio por doença, mais 153 mil do que em 2013, ano em que se registou o menor número, de acordo com os dados disponíveis no site da Segurança Social. Este aumento já tinha sido detetado pelo ministro da tutela, Vieira da Silva, que em novembro passado prometeu um plano de combate à fraude.

