"Basta". Terceira tentativa de Ventura junto do Constitucional

A coligação encabeçada por André Ventura, que quer correr às Europeias, avançou com o pedido de legalização de um novo nome junto do Constitucional, depois de "Europa Chega" ter sido chumbada."Basta" será a terceira, e última, tentativa, avisa o dirigente.

Será desta vez que a coligação que junta o Chega, Partido Popular Monárquico, Partido Cidadania e Democracia Cristã e o movimento Democracia 21 consegue convencer o Tribunal Constitucional a aceitar um nome para apresentar às eleições de 26 de maio? André Ventura garantiu, ao JN, esta quinta-feira, que o nome "Basta" foi a escolha após uma noite longa de reuniões entre os vários integrantes da coligação.

"Deu entrada hoje, no Tribunal Constitucional, um novo pedido de coligação com os mesmos intervenientes, agora com o nome 'Basta'", revelou o ex-autarca de Loures.

Mas, após os chumbos da coligação "Chega" e de "Europa Chega", que os juízes do Palácio Ratton consideraram impossíveis de legalizar já que tinham o mesmo nome ou similitude com o do partido "Chega", André Ventura deixa o aviso: "Se também este for chumbado por ser equivalente de Chega ou de outro movimento qualquer, eu não serei cabeça de lista", apontou, estimando que até ao final desta quinta-feira haverá novidades.

Refira-se que o TC decidiu aceitar a inscrição como partido político do "Chega", esta quarta-feira, cujo processo André Ventura formalizou a 23 de janeiro. Mas o ex-autarca do PSD e agora presidente da Comissão Instaladora do Chega viu os juízes adiarem uma decisão nos últimos quase três meses, com alguns pedidos de esclarecimentos e de substituição de assinaturas pelo meio.

A opção da coligação "Chega" surgiu durante o período de análise do processo do partido, tendo o TC dado a Ventura e aos parceiros de coligação, há uma semana, a hipótese de mudar o nome. O nome acabou por não passar, apesar da contestação dos parceiros coligados com o dirigente. Uma segunda hipótese - "Europa Chega" - acabou por ter o mesmo destino.