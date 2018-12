Bastonária convoca reunião para avaliar greve cirúrgica

Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, agendou para terça-feira à tarde uma reunião para fazer um ponto da situação sobre a greve cirúrgica. Foram convocados os sindicatos, representantes do movimento e os Enfermeiros Diretores dos hospitais afetados.

A Ordem vai sentar à mesa representantes do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), responsáveis pela convocação da greve, o Movimento Greve Cirúrgica, que teve a iniciativa do protesto, e os Enfermeiros Diretores dos cinco hospitais onde decorre a greve (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Lisboa Norte, Porto, S. João e Setúbal) desde o dia 22 de novembro.

Também esta segunda-feira ficou a saber-se que a Ordem abandonou a Convenção Nacional de Saúde por considerar que o seu propósito já foi cumprido e que a hora é de agir, uma vez que a reflexão sobre o setor está feita.

"Neste momento, consideramos a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) demasiado grave, nomeadamente a greve cirúrgica dos Enfermeiros, para continuarmos em iniciativas que denominamos de "Portugal sentado".

A hora é mais de agir porque a reflexão está feita. Não é altura de continuarmos preocupados em encontrar altos-comissários que digam junto do senhor Presidente da República o que estamos todos fartos de repetir", refere a Ordem dos Enfermeiros, no comunicado divulgado.

Entretanto, a Fense, federação que junta o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e o Sindicato dos Enfermeiros, anunciou a emissão de um pré-aviso de greve nacional entre os dias 26 e 28 de dezembro.

Entre os fundamentos para este protesto está o repúdio pelo projeto de Decreto apresentado pelo Governo, em novembro. Bem como o facto de a tutela "não honrar os seus compromissos", manifestando "baixa consideração pelo papel" que os enfermeiros desempenham no SNS.

No entanto, a Fense a os ministérios da Saúde e das Finanças, retomaram no dia 5 de dezembro as negociações para a criação de um Acordo Coletivo de Trabalho único para a carreira especial de enfermagem.