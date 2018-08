Bastonária dos enfermeiros aumenta salário "à socapa"

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:41 Facebook

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros está a ser contestada por antigos responsáveis da Ordem e por profissionais que a acusam de, "no limite da legalidade", fazer aprovar a criação de um subsídio de função para os membros dos órgãos nacionais e regionais.

"Numa altura em que os enfermeiros lutam para conseguir aumentar uns euros no salário, a senhora bastonária fez aprovar em assembleia-geral aumentos para quem trabalha com ela", disse ao JN um jovem enfermeiro especialista que pediu para não ser identificado "com medo de represálias".

