BE critica conferência de Cristas durante debate sobre taxas no SNS

O Bloco de Esquerda criticou a ausência de Assunção Cristas de grande parte do debate sobre as taxas moderadoras que esta sexta-feira ocorreu no plenário do parlamento, considerando que o assunto "não conta e não interessa" ao CDS.

"Peço desculpa por termos feito um debate no meio da sua conferência de imprensa", ironizou o deputado do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, dirigindo-se à líder do CDS, que convocou uma conferência de imprensa que coincidiu com o debate em plenário e que serviu para apresentar uma medida do programa eleitoral do partido.

O deputado bloquista entende que as taxas moderadoras na saúde "não contam e não interessam" ao CDS. Numa parte mais inicial do debate, também Moisés Ferreira, do Bloco, tinha criticado a ausência de Assunção Cristas do debate.

O plenário parlamentar esteve a debater o projeto de lei do BE para acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas ou exames prescritos por profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).