BE pediu a audição de sociólogo morto em 2016 

O Bloco de Esquerda solicitou a audição do sociólogo Bruto da Costa no âmbito da comissão que definirá a estratégia para o Portugal 2030. Mas o sociólogo, que foi conselheiro de Estado e presidiu ao Conselho Económico e Social, morreu em 2016.

O Bloco corrigiu o seu erro, pedindo a audição do Centro de Investigação em Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e os professores Rui Cortes e José Reis.

Uma fonte oficial do partido explicou ao jornal "Eco" que se tratou de "um lapso"