BE propõe que tempo de assistência conte para a reforma

Quem abdica da profissão para cuidar de um familiar incapacitado deve ver esse tempo reconhecido. O BE avança para a criação do estatuto do cuidador informal e defende que o tempo investido a cuidar de outrém seja contabilizado na reforma.

Há 22 meses, o Parlamento pediu ao Governo que tomasse medidas de apoio aos cuidadores e criasse o estatuto do cuidador informal, que se estima serem cerca de 800 mil pessoas em Portugal.

O Executivo socialista ainda não legislou. O BE toma a dianteira e avança com a criação daquele estatuto. O projeto de lei, entregue na sexta-feira na Assembleia da República e a que o JN teve acesso, prevê que o tempo investido a cuidar de uma pessoa dependente, de graça, seja contabilizado na reforma. O PCP também está a ultimar um projeto de lei, o CDS e o PAN apresentaram projetos de resolução e o PSD prepara um diploma para mais tarde. O PS não prevê avançar com uma iniciativa legislativa. No dia 16, o plenário analisará os diplomas, assim como a petição com mais de oito mil assinaturas que apela à criação do estatuto do cuidador informal.

O projeto de lei do BE perspetiva o reconhecimento de três tipos de cuidadores: a tempo inteiro, parcial (a assistência é diária, mas não permanente) e ocasional. Caberá ao Governo regulamentar como será atribuído o estatuto, renovável anualmente, mas o BE já determina os direitos a consagrar, implicando a mudança do Código de Trabalho e custos para o orçamento da Segurança Social.

"Estivemos à espera que o Governo concretizasse o que está no seu programa eleitoral. Não tomou qualquer iniciativa e alguém tem de assumir a responsabilidade de avançar com uma proposta concreta. Este projeto de lei do BE é o reconhecimento oficial de que existem cuidadores informais", garantindo-lhes "apoio" para o cumprimento de uma missão "complementar" à do Estado, sublinha José Soeiro. O deputado do BE espera que a maioria parlamentar de Esquerda viabilize a criação daquele estatuto. O diploma "não é uma solução acabada" e o Bloco está aberto a contributos do Governo, de outros partidos e de especialistas.

Pouco mais de metade dos cuidadores informais em Portugal, maioritariamente mulheres e muitas em idade ativa, consegue manter o emprego. Para evitar o empobrecimento de quem dedica parte da vida a cuidar de um familiar incapacitado, o BE propõe que, além de uma majoração no cálculo da pensão de reforma contabilizando os anos de assistência, os cuidadores tenham os mesmos direitos do que os progenitores de menores com deficiência ou com doença crónica. Sendo assim, passariam a ter o direito faltar até 30 dias por ano ao emprego para prestar assistência ao dependente e a beneficiar de licença sem vencimento, de dispensa de trabalho noturno e de redução de cinco horas semanais no horário de trabalho. Também poderiam trabalhar a tempo parcial ou com horário flexível.

Ter 11 dias de férias consecutivos e quatro dias de descanso por mês

O estudo, elaborado por um grupo de trabalho nomeado pelo Governo, reconhece que ser cuidador informal tem impactos económicos, físicos e psicológicos, com risco elevado de esgotamento. Parar, ter momentos de lazer é fundamental. Daí que o Bloco defenda que quem obtenha o estatuto de cuidador informal possa gozar quatro dias de descanso por cada mês de prestação de cuidados (48 dias por ano) e beneficiar de 11 dias consecutivos de férias. A assistência ao dependente deverá ser garantida pelas equipas de cuidados continuados integrados e através de uma estadia de curta duração na unidade de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados.

Para cumprir essa condição, será necessário investir no alargamento daquele rede e impulsionar a implementação de programas de apoio domiciliário em todo o país. "Em Portugal, continua a haver muito poucos cuidados formais relativamente às necessidades e prevalece uma conceção familiarista que faz recair a responsabilidade dos cuidados sobre a família, sobrecarregando esta e desresponsabilizando o Estado e a comunidade", pode ler-se no projeto de lei do BE.

Os deputados do Bloco querem, ainda, que a pessoa com dependência total e grave que não esteja institucionalizada passe a receber 332,96 euros de complemento por dependência, em vez dos 186,31 euros atuais. Já os cuidadores a tempo inteiro, forçados a abdicar de um salário e de uma profissão, deverão receber um subsídio por assistência de terceira pessoa mais elevado: 357,79 euros. Hoje auferem cerca de cem euros por mês. Os anos de assistência a um dependente devem ser reconhecidos no cálculo da pensão por invalidez ou por velhice. Nos termos do regime geral da Segurança Social, o cuidador informal permanente deverá beneficiar de uma majoração de 1,1% na taxa global de formação por cada ano de cuidados prestados. O cuidador parcial teria uma majoração de 0,55% e o ocasional um acréscimo de 0,33%. O BE remete para o Governo a responsabilidade de regulamentar a validação do tempo de assistência para efeitos de aposentação.

PAN defende alteração do Código de Trabalho só após concertação social

A deputada do PCP, Diana Ferreira, garante que o partido apresentará um projeto de lei sobre a criação do estatuto do cuidador informal, considerando que esta iniciativa não deve "desresponsabilizar o Estado das suas obrigações". Também o PSD prepara uma iniciativa legislativa, mas a deputada social-democrata, Helga Correia, explica que a matéria necessita de um tratamento cuidadoso e ponderado. Já Anacoreta Correia, do CDS/PP, argumenta que a iniciativa legislativa cabe ao Governo. No entanto, deixarão recomendações num projeto de resolução.

"Não faz sentido apresentar um projeto de lei, porque terá implicações financeiras nas contas da Segurança Social. Tem de ser o Governo a propor uma discussão pública sobre esta matéria e a inserir as soluções na sua política orçamental. Todos os partidos concordaram, em 2016, que o Governo deveria criar o estatuto do cuidador informal. Sentimos um atirar para a frente da parte do Governo", critica o deputado centrista.

O deputado André Silva, do PAN, entregou na sexta-feira um projeto de resolução, que recomenda ao Governo que negoceie a alteração do Código de Trabalho com os parceiros sociais, em sede de concertação social, de modo a que os cuidadores informais possam beneficiar de horário flexível e redução do horário de trabalho, sem que se traduza numa redução do salário, e de licença de emergência para prestar assistência ao familiar incapacitado. Também sugere que o tempo passado a prestar cuidados seja contabilizado para efeitos de reforma.

No documento, a que o JN teve acesso, o PAN recomenda, ainda, a disponibilização de camas públicas para assistência aos dependentes, quando os cuidadores necessitem de descansar, e o estudo da atribuição de benefícios fiscais em sede de IRS.