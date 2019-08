BE reage a Costa e critica "caricaturas de mau gosto"

Hoje às 15:17 Facebook

A deputada europeia do BE Marisa Matias criticou as declarações do secretário-geral do PS, António Costa, apontando que "enquanto precisou de parceiros" para governar, "nunca fez caricaturas de mau gosto".

A bloquista usou a sua conta oficial na rede social Twitter para assinalar que "nestes quatro anos, enquanto precisou de parceiros para ser Governo, @antoniocostaPM [conta do também primeiro-ministro] nunca fez caricaturas de mau gosto. Agora parece que vale tudo para tentar maiorias absolutas", critica Marisa Matias.

O líder socialista, António Costa, sugeriu este sábado, em entrevista ao semanário "Expresso", que o BE "vive na angústia de ter de ser notícia", enquanto o outro parceiro da 'geringonça', o PCP, tem outra "maturidade institucional".

"Não quero ser injusto, mas são partidos de natureza muito diferente. O PCP tem uma maturidade institucional muito grande. Já fez parte dos governos provisórios, já governou grandes câmaras, tem uma forte presença no mundo autárquico e sindical, não vive na angústia de ter de ser notícia todos os dias ao meio-dia... Isto permite uma estabilidade na sua ação política que lhe dá coerência, sustentabilidade, previsibilidade, e, portanto, é muito fácil trabalhar com ele", disse.

Já sobre os bloquistas, o também primeiro-ministro refere que, "hoje, a política tem não só novos movimentos inorgânicos do ponto de vista sindical, como também novas realidades partidárias que se expressam".

"Há um amigo meu que compara o PCP ao Bloco de uma forma muito engraçada: é que o PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de mass media. E isto torna os estilos de atuação diferentes. Não me compete a mim dizer qual é melhor ou pior, não voto nem num nem no outro", continuou.

Para o líder socialista, "o que ficou claro nesta legislatura é que o PS é o grande fator de estabilidade", pois "sem um PS forte não há a devida estabilidade", rejeitando escolher um parceiro ideal.

"Não dizemos como Catarina Martins que esta legislatura foi uma batalha da esquerda contra o PS, porque é uma descrição que manifestamente descola da realidade, nem temos de ter as angústias de Jerónimo de Sousa a dizer todos os dias: 'este não é o nosso Governo nem apoiamos este Governo'. Eu posso dizer o contrário: temos muita honra e orgulho no que fizemos, por devolver confiança aos portugueses", concluiu.