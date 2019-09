Bebé Matilde recupera bem de segunda cirurgia

Zulay Costa Hoje às 16:47 Facebook

Matilde Sande, a bebé que sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1 e cuja história comoveu o país, está a recuperar bem de uma segunda cirurgia que teve de realizar devido a um problema de pressão intracraniana.

Numa publicação no Facebook, os pais revelaram que a criança se encontra em observação nos Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a recuperar bem da intervenção cirúrgica realizada na sexta-feira. Carla Martins e Miguel Sande dizem que os exames e análises realizados, sábado de manhã, revelaram que "os ventrículos já diminuíram um bocadinho" e não tem sinais de infeção.

No passado dia 13, Matilde, que apresentava sinais de pressão intracraniana devido a um quisto congénito, foi operada à cabeça. No entanto, "o canal que fizeram na primeira cirurgia" não foi "eficaz" e a bebé continuou a manifestar problemas. Na sexta-feira, teve de ser novamente operada, para "colocar uma válvula inteligente que vai drenando o líquido até ao estômago", contaram os pais.

Na última publicação, Carla Martins e Miguel Sande revelam que a filha está a recuperar bem desta segunda intervenção cirúrgica. Segundo os pais, estas intervenções não estão relacionados com a Atrofia Muscular Espinhal nem com a toma do medicamento inovador Zolgensma.