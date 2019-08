Bebé prematuro morre após mãe ser transferida de Faro para Sintra

Paulo Lourenço Hoje às 13:06 Facebook

Um bebé prematuro morreu logo após o parto, no Hospital Amadora-Sintra, para onde a mãe tinha sido transferida por falta de incubadoras disponíveis na maternidade do Hospital de Faro.

A mulher, de 23 anos, hipertensa, viajou de ambulância mais de 300 quilómetros, entre o Algarve e Lisboa, com acompanhamento médico, mas o feto acabou por não resistir.

Segundo o JN apurou, Tatiana N., de 23 anos, tinha alguns problemas de saúde, pelo que a sua gravidez poderia ser considerada de risco. A mulher terá sido primeiro observada no Hospital de Portimão e encaminhada para Faro, onde deu entrada a 1 de agosto, ficando em observação.

No dia seguinte, terá sido decidido que havia necessidade de provocar o parto à mulher grávida de 32 semanas, mas as dez incubadoras do Hospital de Faro estavam ocupadas, pelo que foi decidida a transferência para o Hospital Amadora Sintra. O parto acabou por acontecer, com recurso a cesariana, mas o bebé nasceu com sinais vitais fracos e acabaria por falecer minutos depois o nascimento.

Fonte do Hospital Amadora-Sintra confirmou ao JN que a grávida "foi prontamente assistida e submetida a todos os cuidados de saúde considerados necessários" e informada "da complexidade da situação clínica pelos profissionais de saúde e envolvida nas decisões tomadas".

A mesma fonte acrescentou que, "apesar de todos os esforços, a gravidade da situação clínica determinou o falecimento do recém-nascido".

Espera quatro horas por ambulância

Confrontado com o sucedido, Cristóvão Norte, deputado do PSD pelo Algarve, que tem alertado para as sucessivas falhas do Serviço Nacional de Saúde na região, disse ao JN que a mulher de 23 anos "esteve quatro horas à espera de ambulância no Hospital de Faro para ser transportada para Lisboa". "Este caso infeliz espelha o fracasso da política de saúde no Algarve, onde a maternidade de Portimão já só existe no papel e a de Faro não tem capacidade para dar resposta às necessidades da população.

Em face do sucedido, o parlamentar social-democrata diz que "o ministério da saúde tem que ordenar a abertura de um inquérito e apurar responsabilidades". "O Algarve sofre uma hemorragia na saúde, que não é nova mas que se agrava, não estanca", considera Cristóvão Norte, sublinhando que, neste caso, "é tudo mau de mais para ser verdade".

O JN já pediu esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Algarve, estando a aguardar resposta.