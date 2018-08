Bispo de Leiria-Fátima vai ser cardeal

Francisco Pedro 20 Maio 2018 às 12:18 Facebook

O Papa Francisco anunciou este domingo, através da Sala de Imprensa da Santa Sé, a nomeação para cardeal do bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, o que ocorrerá no próximo consistório para criação de 14 novos cardeais, agendado para 29 de junho.

O prelado português junta-se assim no Colégio Cardinalício a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro e D. Manuel Clemente.

Entre os novos cardeais, apenas 11 (entre eles D. António Marto) serão eleitores.

"Em primeiro lugar felicitamos o Senhor D. António Marto por esta escolha e, em segundo lugar, reconhecemos nela uma deferência para com Fátima", disse o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, citado pelo gabinete de comunicação do Santuário.

António Augusto dos Santos Marto nasceu a 5 de maio de 1947, em Tronco, concelho de Chaves. Estudou nos Seminários de Vila Real e do Porto, sendo ordenado padre em Roma no ano de 1971, como presbítero da Diocese de Vila Real.