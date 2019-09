Bispo do Porto faz críticas à Segurança Social

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:14 Facebook

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, fez várias críticas implícitas ao atual modelo implementado pela Segurança Social para se relacionar com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

E defende que é altura de Portugal questionar se o país pode dar-se "ao luxo de sustentar um serviço predominantemente inspetivo, habitualmente tido mais como problema acrescido do que uma reserva de solução".

As críticas estão plasmadas num texto assinado por D. Manuel Linda e publicado no livro "Padre Baptista - Alma, Corpo, Mãos e Coração de O Calvário", que revela as razões do apoio manifestado, entre outros, pelos ex-presidentes da República António Ramalho Eanes, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva ao pedido de indulto apresentado pelo diretor da Obra do Calvário, em Beire, Paredes.

Pena com perdão

Recorde-se que o responsável desta instituição ligada à Casa do Gaiato foi, aos 86 anos, condenado a uma pena suspensa de dois anos e nove meses de prisão, por seis crimes de maus-tratos a utentes carenciados e com doenças físicas e psicológicas profundas. Em dezembro do ano passado, beneficiou de um perdão concedido por Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe permitiu regressar a uma casa que foi sua durante seis décadas.

Na obra coordenada por José da Cruz Santos e editada pela Casa do Gaiato, D. Manuel Linda começa por classificar o padre António Baptista como um "herói nacional", que "fez o que a sociedade e o Estado não fizeram" e que "acusou implicitamente a consciência nacional na sua inação perante casos extremos". "E talvez porque acusou é que outros o acusaram a ele", escreve. Depois, questiona: "É dogmaticamente infalível o modelo de assistência imposto pelo Estado, por intermédio do seu organismo designado Segurança Social? E esta, detentora de força legal policial, que vertente privilegia: a formativa, pedagógica, de 'consultoria', de colaboração financeira com as entidades que prestam o serviço social ou, pelo contrário, limita-se a tomar um bloco de apontamentos para anotar as "deficiências" segundo o modelo de inspeção automóvel e com a mesma frieza destes?".

D. Manuel Linda deixa a resposta em aberto, preferindo salientar que "temos de nos questionar se é este modelo de Segurança Social que faz falta a Portugal. Se é ele que resolve os dramas e carências de um país que tem mais de 20% da sua população na pobreza ou no seu limiar". Ou seja, resume, "se a Segurança Social atual se posiciona perante os organismos assistenciais da sociedade civil como seus legítimos parceiros a favorecer ou como competidores a isolar".