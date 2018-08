Bispo do Porto sobre eutanásia: "É o regressar ao pior dos passados"

EMÍLIA MONTEIRO 10 Maio 2018 às 00:40 Facebook

Twitter

Bispo do Porto escreve aos políticos e pede cultura ético-social sadia.

A eutanásia representa "um abaixamento do tónus moral da sociedade", disse D. Manuel Linda, bispo do Porto. Num documento a que chamou "um pequeno contributo para um diálogo cultural sério", o bispo pediu aos políticos para que "as decisões a tomar sejam fruto de uma cultura ético-social sadia" e não de uma "pretensa modernidade que outra coisa não é do que o regresso ao pior dos passados". D. Manuel Linda questiona se, "sob a capa da defesa do "direito a morrer com dignidade", não se esconde o mais cruel "descarte" daqueles em quem não se está interessado".

