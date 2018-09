Bispos portugueses manifestam apoio ao Papa

Francisco Pedro Hoje às 17:15 Facebook

Os bispos portugueses estão solidários com o Papa Francisco e com as suas mais recentes tomadas de posição sobre o abuso de menores no seio da Igreja Católica e fizeram questão de lhe manifestar o seu apoio, através de uma carta que lhe vai ser dirigida e que foi lida esta segunda-feira à tarde, na sessão de abertura do Simpósio Nacional do Clero, em Fátima.

A missiva mereceu o aplauso dos mais de 400 sacerdotes que participam no encontro.

"Neste momento, perante tentativas de pôr em causa a credibilidade do seu ministério, queremos manifestar-lhe a nossa fraterna proximidade e o total apoio à sua pessoa, a plena comunhão com a sua missão de pastor universal e a completa adesão ao seu magistério", pode ler-se no documento.

Na carta, os bispos começam por agradecer a "oportuna e corajosa Carta ao Povo de Deus" que o Papa publicou sobre o drama do abuso de menores por parte de membros da Igreja Católica, e prometem empenhar-se no combate e prevenção do problema.

"Também nós partilhamos o sofrimento do Santo Padre e de toda a Igreja e propomo-nos seguir as orientações para erradicar as causas desta chaga. Empenhar-nos-emos em incrementar uma cultura de prevenção e proteção dos menores e vulneráveis em todas as nossas comunidades", afirmam os bispos.