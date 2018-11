Bispos prometem combater autoritarismo dentro da Igreja Católica

Francisco Pedro Hoje às 18:32, atualizado às 18:38 Facebook

Os bispos portugueses prometem combater o autoritarismo dentro da Igreja Católica e estar mais atentos à criatividade dos jovens. O compromisso foi assumido esta segunda-feira pelo cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente, na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em Fátima.

O episcopado português vai estar reunido até quinta-feira, e um dos temas em agenda é a reflexão sobre as conclusões do Sínodo dos Bispos, dedicado aos jovens, que se realizou em outubro, por iniciativa do Papa Francisco.

Das conclusões emanadas do encontro, o presidente da CEP destacou o ponto onde se refere que "os jovens católicos não são meramente destinatários da ação pastoral, mas membros vivos do único corpo eclesial". "Eles contribuem para enriquecer o que a Igreja é, e não só aquilo que faz. São o seu presente e não só o seu futuro".

Neste contexto, os bispos pretendem criar mecanismos dentro da Igreja para "evitar que a disponibilidade dos jovens se confronte com autoritarismos e desconfianças da parte dos adultos e pastores, que não reconheçam suficientemente a sua criatividade", assegurou D. Manuel Clemente.

Em relação à vertente vocacional, e uma vez que no Sínodo foi amplamente referida a necessidade de qualificar vocacionalmente a pastoral juvenil, a CEP propõe-se também a criar um "diretório de pastoral juvenil", que ajude os responsáveis diocesanos e os operadores locais "a qualificar a sua formação e ação com e pelos jovens".

D. Manuel Clemente lembrou ainda a necessidade de levar a palavra do Evangelho a todas as periferias, no âmbito do Ano Missionário que a Igreja Católica em Portugal está a celebrar, até outubro de 2019.

"As condições atuais fazem da missão uma urgência evangélica em todos os campos socioculturais e numa geografia total", sobretudo nas zonas mais povoados do país, onde "habitam hoje populações das mais diversas origens", afirmou o cardeal-patriarca.