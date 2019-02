Bloco quer acabar com exames do 9.º ano

Alexandra Inácio Hoje às 11:25 Facebook

O Bloco de Esquerda vai apresentar um projeto de lei que prevê o fim dos exames de Português e Matemática no 9.º ano.

A novidade foi anunciada esta sexta-feira, no Parlamento, no debate sobre os projetos de resolução do CDS e PCP sobre a reorganização dos ciclos de ensino. Joana Mortágua defendeu o fim dos exames, feitos no final do 3.º ciclo, como uma questão de coerência. "É um anacronismo que impede a continuidade pedagógica" e a sua eliminação, defendeu, será uma forma de combater "a excessiva segmentação" do ensino Básico potenciadora do insucesso escolar - um argumento invocado pelo CDS para apelar à reorganização dos ciclos e aproveitado pela deputada bloquista para pedir o voto dos populares para o projeto.

O projeto do CDS recomenda ao Governo a realização de um estudo sobre a viabilidade e possível impacto da reorganização dos ciclos de ensino. Ana Rita Bessa citou a presidente do Conselho Nacional de Educação para defender a eliminação do 2.º ciclo (5.º e 6.º anos) e propor uma reestruturação em dois ciclos, de seis anos cada, em vez dos atuais quatro ciclos, para garantir transições menos bruscas. A deputada acusou ainda o PS de não estar a cumprir o seu programa de Governo ao deixar cair esta revisão.

"A reorganização dos ciclos de ensino não faz parte do programa do PS" nem do Governo, afirmou Odete João, do PS, que sublinhou que as retenções estão a diminuir e que a organização dos ciclos é a que consta da Lei de Bases do Sistema Educativo, em vigor desde 1986.

Sem revelar a tendência de voto, Nilza de Sena, do PSD, criticou retoques de "maquilhagem" à lei de bases. "O tema não é novo", começou por sublinhar, recordando que o antigo ministro David Justino, em 2004, defendia o mesmo modelo de dois ciclos de ensino, "universais, obrigatórios e gratuitos". "Nunca foi entendimento do PSD fazer alterações pontuais" e, por isso, assumiu, a bancada "tem muitas dúvidas". Apesar do projeto do CDS "ser mais prudente" do que o do PCP que revela sentimentos "de arrependimento com o casamento com o PS".

O projeto do PCP propõe a promoção de um amplo debate nacional não só sobre a reorganização dos ciclos de ensino mas também sobre a organização do 1.º ciclo, a rede escolar, a constituição de turmas, o regime de docência, a avaliação, currículos e programas.

Se é verdade que a excessiva segmentação dos ciclos promove o insucesso, "também é verdade que os programas e metas de Nuno Crato são apontados como outros fatores de insucesso, tal como a cultura de retenção e o excessivo peso dos exames nacionais contribuem para o afunilamento curricular. Tudo terá de ser debatido quando discutirmos a reorganização dos ciclos", defendeu Joana Mortágua.

Ana Rita Bessa concluiu o debate a citar o programa do Governo que prevê "uma maior articulação entre os três ciclos do ensino básico, redefinindo progressivamente a sua estrutura de modo a atenuar os efeitos negativos das transições entre ciclos". "Está no seu programa e é legítimo dizer-se que não está a ser cumprido", afirmou.