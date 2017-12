Bolos-reis no lixo à porta da Padaria Portuguesa causam indignação

JN Ontem às 20:02 Facebook

A página de Facebook da Padaria Portuguesa está a ser inundada por comentários negativos, depois de fotografias que mostram vários bolos-reis em cima de um caixote do lixo, junto ao estabelecimento do Largo da Graça, em Lisboa, terem sido divulgadas na Internet.

"Espírito Natalício da Padaria portuguesa no seu melhor...", escreveu um dos vários utilizadores que denunciaram as imagens nas redes sociais.

As fotografias já mereceram resposta por parte da gerência da Padaria Portuguesa, que afirma que a situação partilhada "não se coaduna" com a "política, valores e princípios" pelos quais a empresa se rege, garantindo que o caso vai ser analisado.

"Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Reefood e Comunidade Vida e Paz. Infelizmente, a loja da Graça não aplicou a directrizes que lhes foram transmitidas, pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar a devidas medidas correctivas", pode ler-se na mensagem que está a ser enviada a todos os utilizadores que confrontam a Padaria com a imagem, no Facebook oficial da empresa de restauração.