Bolsonaro venceu com quase 70% dos votos em Faro

O presidente eleito brasileiro Jair Bolsonaro venceu as eleições de domingo também em Faro, com quase 70% dos votos.

Em Faro, o número de eleitores que votou na segunda volta foi superior ao registado na primeira volta das eleições presidenciais, subindo de 806 para 850, mas ainda assim a abstenção foi de 75%, disse à Lusa o cônsul adjunto do Brasil naquela cidade.

Dos 850 votos válidos, 564 (cerca de 70%) foram para o candidato da extrema-direita brasileira Jair Bolsonaro, adiantou o responsável.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo "será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade".

"Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações", disse Jair Bolsonaro.

Em Portugal estavam aptos a votar nestas eleições quase 40 mil brasileiros.

Bolsonaro venceu em Lisboa, Porto e Faro, segundo dados dos três consulados do Brasil em Portugal.