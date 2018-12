Bombeiros deixam alerta a quem tem lareira para evitar fatalidades

JN Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o frio, vêm as lareiras acesas e, com elas, alguns perigos também.

Os Bombeiros Voluntários de Camarate, Loures, lançaram uma campanha de sensibilização para a época natalícia que está à porta. Chama-se "Lareira Segura, Família Protegida" e visa alertar as pessoas para o perigo da inalação de monóxido de carbono, que em vários casos se tem revelado fatal.

A campanha, divulgada na página de Facebook da corporação, expõe os perigos, consequências e medidas de prevenção deste "inimigo silencioso e inodoro".

Dor de cabeça, náuseas e vómitos, falta de ar, desmaios e convulsões, falta de força são os principais sintomas que, se não forem rapidamente combatidos, podem culminar na morte.

Em caso de inalação por monóxido de carbono, as vítimas devem abrir portas e janelas, ventilar a habitação de imediato, sair do ambiente contaminado e recorrer ao hospital mais próximo, indica a campanha.

Como medidas de prevenção, os bombeiros apontam o controlo das instalações de gás (estufas, cozinhas), de estruturas de combustão a lenha, como lareiras, salamandras e braseiras e de motores em espaços fechados, como geradores e motosserras.

"Em caso de emergência ligue 112", lembram os bombeiros.