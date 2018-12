Hoje às 16:14 Facebook

Os Bombeiros que estão concentrados em Lisboa derrubaram as grades de segurança no meio da Praça do Comércio e aproximaram-se do Ministério da Administração Interna (MAI).

Ao som de sirenes e a gritar "Deixa arder", os bombeiros foram travados junto da porta do Ministério da Administração Interna por outros bombeiros e por policias.

Este momento de tensão aconteceu quando uma delegação dos sindicatos tinha ido entregar ao MAI uma resolução aprovada durante a concentração.

A presença policial foi entretanto reforçada junto ao Ministério da Administração Interna.

Os bombeiros profissionais que estavam concentrados, desde as 14.30 horas, na Praça do Comércio, deslocaram-se para a Câmara Municipal de Lisboa, onde vão entregar uma carta ao presidente do município, Fernando Medina.

Segundo os sindicatos organizadores do protesto, a carta tem como objetivo sensibilizar o presidente da Câmara de Lisboa para o problema relacionado com as propostas do Governo para o estatuto profissional e o regime de aposentação.

Os dirigentes dos sindicatos apelaram para a calma enquanto forem entregar a carta.