Bombeiros prometem "endurecer a luta" contra Governo

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) agendou para o próximo sábado, dia 8, em Santarém, um Encontro Nacional de Bombeiros que visa cerrar fileiras contra as decisões do Governo.

A decisão foi tomada sexta-feira, em Pombal, numa reunião do Conselho das Federações Distritais de Bombeiros. O objetivo foi "apelar à mobilização das corporações para o Encontro Nacional", revelou ao JN, o presidente da Liga, Jaime Marta Soares.

No próximo sábado, marcarão presença no Centro Nacional de Exposições (CNEMA) os presidentes e os comandantes de todas as corporações de bombeiros do país, onde "será tomada uma posição conjunta contra as medidas aprovadas pelo Governo, que deixam os bombeiros de fora da Proteção Civil", justificou o presidente da Liga.

"Vamos endurecer as nossas posições e enfrentaremos todas as consequências das nossas reivindicações", disse, acrescentando que os bombeiros "não falam por falar. Querem negociar em defesa das populações".

O líder da LBP afirmou que o Governo "desrespeitou o povo e o país" e que, com as suas decisões, "está a desbaratar um património secular, com "pseudorreformas" para intermunicipalizar os bombeiros".

Recorde-se que a Liga de Bombeiros contesta o pacote legislativo para a aérea da Proteção Civil, aprovado no Conselho de Ministro de 25 de outubro, nomeadamente a nova lei orgânica da ANPC, que vai passar a designar-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que acaba com os comandos distritais de operações e socorro (CDOS) e cria um modelo com incidência metropolitana ou intermunicipal, assente em mais profissionalização dos bombeiros.

Jaime Marta Soares sintetizou em três áreas, as revindicações da Liga: "reformar a nova Lei Orgânica, criar um comando autónomo para os bombeiros e o incentivo ao voluntariado", rematou. Recorde-se que, na semana passada, a LBP promoveu no Terreiro do Paço uma manifestação de bombeiros contra as decisões do Governo.