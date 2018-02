Bragança Fernandes admite recandidatar-se à Distrital do PSD/Porto

Carla Soares Hoje às 11:12 Facebook

Bragança Fernandes admite recandidatar-se à liderança da Distrital do PSD/Porto, remetendo para mais tarde uma decisão sobre o que fará nas eleições de julho, até às quais garante manter-se em funções. O líder transmitiu essa posição numa reunião desta terça-feira à noite, onde foi aprovada uma moção de apoio a Rui Rio.

"Ainda não decidi se vou ser recandidato ou não", disse Bragança Fernandes ao JN esta terça-feira, no balanço da reunião da Comissão Política alargada, onde foi discutida a luta interna para a liderança nacional do partido e que foi marcada num clima de insatisfação com os resultados nas autárquicas e de crítica interna à falta de representação nas listas para os órgãos nacionais na quota de Santana Lopes, cuja candidatura apoiou. Porém, a reunião foi pacífica e não refletiu esse clima.

Recorde-se que António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, já abriu a porta a uma possível candidatura à presidência da Distrital. "O partido não pode estar fechado", disse Bragança Fernandes ao JN, quando questionado sobre aquele eventual candidato, considerando saudável e democrático o surgimento de diferentes listas.

Quanto à moção de apoio a Rui Rio, Bragança Fernandes nota que foi aprovada por unanimidade. "A Comissão Política Distrital do Porto reafirma a sua total solidariedade e lealdade com todos os órgãos eleitos do partido, mantendo-se totalmente empenhada em apoiar a liderança do dr. Rui Rio", lê-se na moção a que o JN teve acesso e que aprovada esta segunda-feira.

A Distrital aprovou a 15 de janeiro uma congratulação pela eleição do atual líder nacional, manifestando "total lealdade, disponibilidade, trabalho e empenho" para ajudá-lo "no combate político e nos desafios que se avizinham".

"Silêncio dos críticos"

Ao JN, o deputado Paulo Rios, apoiante de Rui Rio que esteve na reunião, disse reconhecer que "a Distrital está fragilizada por uma série de momentos menos positivos, alguns por culpa própria da liderança, outros por culpa alheia". "A verdade é que os alegados críticos não se fizeram ouvir na reunião alargada. Remeteram-se ao silêncio, talvez aguardando por um melhor momento", acrescentou o deputado, considerando que "não faz sentido não deixar terminar o mandato quando estamos a menos de seis meses das eleições".

Paulo Rios defende, porém, que é urgente um processo de "clarificação" na Distrital e um debate alargado. Em causa, diz, estão aqueles que continuam presos ao passado, em vez de olharem para o futuro.