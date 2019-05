"Burnout" já é doença. Sabe o que é?

JN Hoje às 12:58 Facebook

A Organização Mundial de Saúde incluiu na lista de doenças o "burnout". Sabe o que é? Conheça os sintomas e o que deve fazer para ultrapassar.

"Burnout" é um termo inglês que se pode interpretar como "queimar por completo". É o chamado "síndrome da exaustão", em que se atinge um ponto extremo de cansaço devido a uma atividade profissional exigente e stressante, que esgota a energia e leva a "desligar do mundo".

Este conceito foi pela primeira vez denominado no início dos anos 1970 pelo psicanalista Herbert J. Freudenberger (1926-1999), após verificar em si mesmo este estado de esgotamento físico, mental e emocional.

O diagnóstico é frequente em profissionais com atividades exigentes e stressantes, muitas vezes sujeitas a turnos, como é o caso de médicos, enfermeiros e professores, mas pode afetar por exemplo estudantes, sob a pressão dos exames e sujeitos a períodos de poucas horas de sono.

Principais sintomas

Cansaço extremo, físico e mental

Desmotivação

Isolamento

Dores de cabeça fortes e frequentes

Insónias

Tonturas

Tremores

Falta de ar

Oscilações de humor

Dificuldade de concentração

Problemas digestivos

O que fazer

Tendo em conta que o "burnout" ocorre devido ao stress extremo da atividade profissional, mudar as condições de trabalho é um dos primeiros passos a dar. A ausência por folga ou férias também pode ser benéfica para alterar as rotinas e tentar relaxar.

Realizar atividades de relaxamento;

Organizar o tempo e decidir prioridades;

Participar em momentos de lazer com familiares e amigos,

Seguir uma dieta equilibrada;

Procurar ajuda profissional.

Como evitar

O melhor conselho é manter o equilíbrio entre o trabalho, lazer, família, vida social e atividades físicas, sem descurar no descanso diário.

O que diz a OMS

Na classificação internacional de doenças da OMS, que serve de base para as estatísticas de saúde, o "burnout" surge na secção consagrada aos "problemas associados" ao emprego e desemprego, sendo descrito como "uma síndrome resultante de 'stress' crónico no trabalho que não foi gerido com êxito". A doença, de acordo com a OMS, caracteriza-se por "um sentimento de exaustão, cinismo ou sentimentos negativistas ligados ao trabalho e eficácia profissional reduzida".