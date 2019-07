Cabrita garante para hoje dados sobre composição de golas inflamáveis

Dina Margato e Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:45 Facebook

Eduardo Cabrita garantiu, esta terça-feira, que até ao final do dia serão reveladas algumas conclusões sobre "características" das 70 mil golas antifumo inflamáveis que foram adquiridas para o programa "Aldeia Segura".

Tal relatório surge três dias depois de o ministro da Administração Interna ter ordenado a abertura "com urgência" de um inquérito ao processo de aquisição daquelas golas antifumo e "kits", destinados a 1909 povoações que integram aquele programa.

Não são ainda as conclusões do inquérito da Inspeção Geral da Administração Interna - IGAI, que Eduardo Cabrita mandou abrir no sábado ao caso de compra de golas antifumo e "kits" de emergência para o programa "Aldeia Segura, Pessoa Seguras", mas a revelação das "características técnicas" das golas que irá ser conhecida até ao final da tarde desta terça-feira.

O anúncio foi feito pelo ministro durante o discurso que fechou a cerimónia na Liga dos Bombeiros, em Lisboa, de lançamento da campanha "Bravos Heróis", na qual a Global Media participa.

"Será hoje revelado na sua versão preliminar o relatório